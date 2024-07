Tipps für die Sommerferien Acht kostenlose Aktivitäten mit Kindern in Bonn und Umgebung

Mitten in Bonn am Poppelsdorfer Schloss liegen die Botanischen Gärten, die mit vielen Bäumen nicht nur eine schattige Oase an heißen Tagen bieten, sondern auch viele spannende Einblicke in die Pflanzenwelt geben. Ob heimische oder exotische Pflanzen draußen und in den Gewächshäusern: Hier kann man sich mit Kindern für eine längere Zeit aufhalten, ohne dass es langweilig wird. Und wenn man Glück hat, kann man im Schlossweiher Europäische Sumpfschildkröten beobachten. Auch der zweiteilige Nutzpflanzengarten, getrennt durch die Carl-Troll-Straße, ist einen Besuch wert. Der Eintritt für alle Gärten ist kostenfrei.