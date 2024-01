GA-Gewinnspiel Sommerfest Burg Heppingen: Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen

Viele Leser haben bereits bei Weinproben, Barbecue oder Kochkursen feststellen können: Es schmeckt einfach besser, wenn man gemeinsam genießt. Deshalb möchten wir, das Team von Boulevard und Bonn Appetit, uns auch nächstes Jahr wieder mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, verabreden: Am 13. Juni 2024 auf Burg Heppingen in Bad Neuenahr-Heppingen. Über 400 Jahre Historie wurden dort nach langjährigem Leerstand wieder zum Leben erweckt. Sobald man jetzt den historischen Torbogen passiert und in den Park gelangt, erreicht man eine unvergleichliche Idylle zwischen altem Mauerwerk und großzügigen Grünflächen.