Events in Bonn und der Region St. Patrick’s Day, Zirkus und das Rheinuferfest: Tipps für das Wochenende

Am Freitag lässt nicht der Frühling, sondern der St. Patrick’s Day Bonn in einem grünen Gewand erstrahlen. Die Feier des Schutzpatrons der Iren ist längst international etabliert. So findet die größte Parade nicht etwa in Irland, sondern in New York statt. Ab 16 Uhr zieht auch durch die Bonner Nordstadt eine Parade. Viele Pubs bieten an dem Tag irische Speisen, Cider und Bier bei Live-Musik an.