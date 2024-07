Musik in Bonn Das erwartet Besucher bei den Stadtgartenkonzerten 2024

Neben den Stadtgartenkonzerten steht im August auch wieder der Tag der Stadtmusik in Bonn an. Dafür stellt die Stadt drei Bühnen auf: In der Konzertmuschel der Stadthalle in Bad Godesberg, auf dem Markt in der Bonner Innenstadt sowie in der Duisdorfer Fußgängerzone vor der Pfarrkirche St. Rochus. Ab 14 Uhr treten am Samstag, 10. August, auf den Bühnen dann verschiedene Bands auf: