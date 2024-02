GA-Gewinnspiel Gewinnen Sie Tickets für Steffen Möller im Pantheon

In seinem Programm wendet sich Möller auch an Single-Zuschauer, die bislang noch nie jenseits der Oder waren. Schritt für Schritt führt er sie in die Kunst des Flirts auf polnisch ein und rät: Lass bei der Partnersuche den Romantiker in dir frei. Praktische Tipps gibts übrigens auch: Wer der oder dem Liebsten „kocham cię!“ ins Ohr flüstert, meint nämlich keineswegs „koch für mich!“