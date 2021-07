GA gelistet : Diese Strandbars in Bonn und der Region bieten Urlaubsstimmung

In Bonn und der Region gibt es einige Strandbars. Foto: Niklas Schröder

Bonn/Region Bei warmen und heißen Temperaturen in den Sommermonaten steigt die Sehnsucht nach Strand und Meer. Strandbars in Bonn und der Region lassen Urlaubsstimmung aufkommen. Ein Überblick.

Von Nathalie Dreschke und Judith Nikula

Wenn es warm und sonnig wird in den Sommermonaten, wächst die Sehnsucht nach Urlaub. Doch es ist nicht zwingend nötig, dafür ins Flugzeug zu steigen. Ein kleine Portion Sand und Erholung gibt es auch an diesen Strandbars in Bonn und der Region.

Bikini Beach

Auf der rechten Rheinseite in Bonn liegt die Bikini Beach Strandbar. Die Strandbar lockt mit Palettenmöbeln, Korbstühlen und Sand. Die Strandbar bietet immer wieder neue Veranstaltungen mit unterschiedlichen Themen. Bei schlechtem Wetter kann die Strandbar auch geschlossen bleiben. Nähere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite.

Adresse: Karl-Duwe-Straße 1, 53227 Bonn

Karl-Duwe-Straße 1, 53227 Bonn Kontakt: team@bikinibeach.de

team@bikinibeach.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 17, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr

Sonnendeck am Bleibtreusee

Wasserski, Stand Up Paddling, kalte Getränke und Snacks: Der Bleibtreusee bietet viele Aktivitäten, an Land und zu Wasser. An dem Badesee gibt es neben der Strandbar Sonnendeck sowohl eine Liegewiese als auch eine große Sandfläche, die zum Entspannen einlädt. Neben den angebotenen Wassersportarten steht den sportlichen Besuchern auch ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung.

Aktuell bietet das Sonnendeck nur ein To-Go-Angebot. Sandstrand und Liegewiese sind öffentliche Flächen und frei zugänglich, hier gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der Sportbetrieb läuft wieder, hierzu müssen aber Termine auf der Homepage gebucht werden.

Adresse: Bleibtreuseeweg 1, 50354 Hürth

Bleibtreuseeweg 1, 50354 Hürth Kontakt: info@sonnendeck-strandbar.de, Tel.: 02232-969942

info@sonnendeck-strandbar.de, Tel.: 02232-969942 Öffnungszeiten: In den unterschiedlichen Saisons und Ferien gibt es unterschiedliche Öffnungszeiten. Diese sind hier aufgeführt.

OMS Beachclub

6000 Tonnen weißer Quarzsand auf 3000 Quadratmeter versprechen "Ibizafeeling vor der Haustür" im OMS Beachclub am Strandbad am Otto-Maigler-See in Hürth. Pagodenzelte, die die gesamte Lounge überdecken, Palmen, Liegestühle, Sofas, und Himmelbetten sorgen für Entspannung. Gäste sind aufgrund der Corona-Pandemie verpflichtet, sich mit ihren Kontaktdaten zu registrieren. Bei Gästen mit einem gültigen Online-Ticket entfällt die gesonderte Registrierung vor Ort, da die Tickets bereits im Vorfeld personalisiert werden müssen. Da der Beachclub als Gastronomie gilt, besteht hier eine erneute Registrierungspflicht mit Kennzeichnung der jeweiligen Tischnummer sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens für den Verzehr vor Ort. Bei einer Mitnahme der Ware zum jeweiligen Liegeplatz auf dem Strandgelände besteht keine Registrierungspflicht.

Adresse: Schnellermaarstraße Ecke "Zur Gotteshülfe", 50354 Hürth

Schnellermaarstraße Ecke "Zur Gotteshülfe", 50354 Hürth Kontakt: Tel.:02233-35248

Tel.:02233-35248 Öffnungszeiten: in der Badesaison täglich, genaue Öffnungszeiten hängen von Wetterverhältnissen und Besucherandrang ab. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten befinden sich auf der Homepage.

Km 689

Auf der Schäl Sick in Köln befindet sich die Strandbar "Km 689", die den perfekten Blick auf Rheinpromenade und Dom bietet. Zahlreiche Sonnenliegen laden Gäste zum Entspannen ein. Auf der Karte stehen unter anderem Biere, Softdrinks und diverse Cocktails. Bei schlechtem Wetter bleibt die Strandbar geschlossen, Hinweise dazu gibt es täglich auf der Internetseite. In Corona-Zeiten müssen sich die Besucher mit ihren Kontaktdaten registrieren, Abstand halten und an gekennzeichneten Orten Maske tragen.

Adresse: Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Rheinparkweg 1, 50679 Köln Kontakt: Tel.: 0221 284 76 10, info@km689.de

Tel.: 0221 284 76 10, info@km689.de Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr

Blackfoot Beach

Am Fühlinger See gelegen bietet der Blackfoot Beach nicht nur einen Strandclub, sondern auch Wassersport und einen Hochseilgarten. Auf 36.000 Quadratmetern können sich Gäste entspannen, sportlich betätigen oder die Getränke- und Speisekarte von Biergarten und Restaurant genießen. In Zeiten der Corona-Pandemie ist der Besuch des Blackfoot Beaches nur mit einer vorherigen Ticketbuchung auf der Internetseite möglich.

Adresse: Stallagsbergweg 1, 50769 Köln

Stallagsbergweg 1, 50769 Köln Kontakt: Tel.: 0221 16881810, info@blackfoot.de

Tel.: 0221 16881810, info@blackfoot.de Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr

Playa

Auf über 5000 Quadratmetern erstreckt sich der "Playa in Cologne". Im Sommer können Gäste dort Beachbolleyball spielen, im Winter über die Eisbahn schlittern. Die Speisekarte reicht vom Frühstücksbüffet über Hähnchen-Curry bis hin zu Salaten mit Ziegenkäse und Rucola. Seit Anfang Juni hat die Strandbar wieder geöffnet.

Adresse: Junkersdorfer Str. 1, 50933 Köln

Junkersdorfer Str. 1, 50933 Köln Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 17 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr

Montag bis Freitag, 17 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr Kontakt: Tel.: 0221 71616220, fun@playa.de

Lago Beach

Der Lago Beach liegt direkt am Zülpicher See. Mit Blick auf das Wasser können Gäste im Restaurant und Beachclub entspannen.

Adresse: Am Wassersportsee, Cellitinnenweg 1, 53909 Zülpich

Am Wassersportsee, Cellitinnenweg 1, 53909 Zülpich Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag und an Feiertagen 12 bis 21.30 Uhr

Montag bis Sonntag und an Feiertagen 12 bis 21.30 Uhr Kontakt: Tel.: 02252 53266, info@lago-zuelpich.de

Mondi Beachbar

Nahe der Siegaue befindet sich in Mondorf ein Sandstrand. In der dortigen Mondi Beachbar, der Schwesternbar der Bonner Rheinlust, gibt es Palmen und Liegestühle an der Promenade oder direkt am Wasser.Auf der Karte stehen diverse Biere, Cocktails, Burger, Pommes und Salate. Die Strandbar gehört zum Hotel Rheingold.

Adresse: Rheinallee 27, 53859 Niederkassel

Rheinallee 27, 53859 Niederkassel Öffnungszeiten: bei gutem Wetter ab 13 Uhr

bei gutem Wetter ab 13 Uhr Kontakt: Tel.: 0228 450090, Info@Rheingold-Hotel.com