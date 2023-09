Kurz mal weg Essen Light Festival und „Weinherbst Mittelahr“: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Eine Freundin kommt begeistert aus dem Kurzurlaub zurück. Die Bonnerin hat einen „Geheimtipp“ entdeckt. „Dahner Felsenland“, sagt sie. „Kannte ich vorher nicht.“ Die waldreiche Gegend rund um die Stadt Dahn in der Südwestpfalz erfährt zurzeit viel Aufmerksamkeit in einschlägigen Magazinen und Portalen. So hat das Deutsche Wanderinstitut dem Dahner Felsenland nach 2019 erneut das Siegel Premium Wanderregion zugesprochen. Auch beim Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg 2023“ im Wandermagazin konnte man punkten: Die Hahnfels-Tour in der Ortsgemeinde Erfweiler (Foto) schaffte „einen beachtlichen sechsten Platz“, freut sich der Dahner Tourismus-Chef Jacques Noll. Faktoren des Erfolgs sind: viel Wald, viele Felsen, viele Burgen.