GA-Gewinnspiel Tickets für den SC Freiburg mit Übernachtung und Besuch im Europa-Park zu gewinnen

Der SC Freiburg trägt seine Heimspiele im „Europa-Park Stadion“ aus. Deutschlands größter Freizeitpark hat dem neuen SC-Stadion langfristig seinen Namen gegeben und ist somit weltweit der einzige Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse. Sympathisch, badisch, bodenständig, Unterhaltung für die ganze Familie, Emotionen und Qualität – diese Parallelen verbinden den SC Freiburg und den Europa-Park. Nach fast 30 Jahren Partnerschaft ist das Namenssponsoring für das SC-Stadion ein weiterer Meilenstein in der Kooperation zwischen Sport-Club und Europa-Park. Das Familienunternehmen und der Verein agieren mit viel Herzblut, Nachwuchsförderung liegt ihnen am Herzen.