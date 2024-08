Ausflug in die Eifel Auf den Spuren der Römer in Nettersheim

„Kinder, wir fahren nach Nettersheim in die Eifel!“ – Jubelstürme im Kinderzimmer sind bei diesem Satz kaum zu erwarten. „Die Eifel?“, „Schon wieder!“, „Voll öde da!“ Es ist ja nicht so einfach, Begeisterung zu wecken. Da ist es doch eigentlich ganz gut, dass am Ende meist der Inhaber des Autoschlüssels entscheidet, wohin es geht. Also los! Aber die Kinder wollen bei Laune gehalten werden. Nettersheim ist nicht nur der eher beschauliche Ort. Dort soll es außerdem zu Fuß über die Wege der Römer gehen, es gibt Fossilien zu suchen und - was noch besser ist - auch zu finden. Und es gilt die Frage zu klären, ob es in dem flutzerstörten Ort eigentlich Eis gibt. Auch anspruchsvolle Kinder sagen bei diesem Paket nicht sofort Nein.