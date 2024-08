Mitsing-Konzert in Köln Rudelsingen unterm Sternenhimmel

Ach ja, ich vergaß in der Aufzählung ganz, Köln zu erwähnen. Die Domstadt mit ihrem reichen Fundus an mundartlichem Liedgut mit nicht selten karnevalistischem Einschlag gehört selbstverständlich zu den Hochburgen dieser Gruppenkuschelwohlfühl-Veranstaltungen. Wenn hier nicht sogar vor 25 Jahren in einer Küche im Stadtteil Nippes die Keimzelle lag.