Unternehmungen in Bonn und der Region Rhein in Flammen und Bonner Beethoventag: Tipps für das Wochenende

Service | Bonn/Region · Das Höhenfeuerwerk bei Rhein in Flammen bestaunen, Kunsthandwerkern über die Schulter schauen und den 200. Geburtstag der Ode an die Freude feiern: Diese und mehr Events gibt es in unseren Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.

25.04.2024 , 09:17 Uhr

Rhein in Flammen hält für das Wochenende ein breites Programm bereit. (Archivbild) Foto: Benjamin Westhoff