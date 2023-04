Kurz mal weg Jahrmarkt und Ostereiersuche: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

In der Eifel die Narzisse, an der Mosel der Pfirsich, in der Pfalz die Mandel: Der Frühling sorgt für blühende Landschaften in zahlreichen Regionen. Am Rheinbogen zwischen Braubach und St. Goarshausen spielt eine andere Frucht die zentrale Rolle beim weithin sichtbaren Naturschauspiel. „Bei uns ist gut Kirschen essen“, heißt es selbstbewusst in der kleinen Gemeinde Filsen, die vom Rhein geradezu umarmt wird. Die „Halbinsel“ ist geprägt von Obstplantagen, angebaut werden neben Pfirsich, Pflaume und Aprikose vor allem Kirschen. Insgesamt 82 regionale Sorten stehen am Rheinkilometer 572 auf den Streuobstwiesen. In der 700-Einwohner-Gemeinde kümmern sich Erzeuger und Vereine um das Wohl der Bäume. Das Thema stiftet Identität. Filsen nennt sich „Kirschendorf“ und hat auch dazu den passenden Leitsatz: „Wir lassen die Kirsche im Dorf.“ Damit ist tatsächlich die Frucht gemeint, und nicht, wie andernorts im Rheinland, ein Gotteshaus. Die zahlreichen Freunde der Kirschen im Kirschendorf organisieren zudem jede Menge Feierlichkeiten von der Blüte bis zur Ernte. Auf dem zwei Kilometer langen Kirschenpfad erfahren Besucher relevante Infos zur Kirsche – mit grandiosem Blick auf die Rheinschleife und das linksrheinisches Boppard. Der Rundweg erfordert wenig Kondition. Wer trotzdem eine Rast einlegen möchte, nimmt auf einem stilechten Sitzmöbel (Foto) Platz.