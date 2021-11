Kurz mal weg : Fünf Tipps für Tagesausflüge in der Region

Der Diersfordter Waldsee lädt zu einem Ausflug ein. Foto: Tourismus NRW

Bonn Der Nie­der­rhein ist auch in der Ne­ben­sai­son für Über­ra­schun­gen gut und an der Ahr ge­hen die „Ufer­lich­ter“ an. Diese und mehr Tipps für Ausflüge in der Region geben wir wieder in unserer Serie „Kurz mal weg“.



Aus­zeit im Na­tur­schutz­ge­biet: Ort der Stil­le in ei­ner schnell­le­bi­gen Zeit

Diersfordter Wald – nie gehört? Das Naturschutzgebiet, immerhin 925 Hektar groß, liegt am Niederrhein bei Wesel. In der Region lässt sich auch in vermeintlich tristen Monaten einiges unternehmen. Frei nach dem Leitspruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falschen Klamotten. Und: Wesel ist von Bonn aus schnell erreicht, mit Bahn oder Auto in plus/minus 90 Minuten.

Die Landschaft ist geprägt von Sanddünen, Eichen und zahlreichen Seen. Das Foto zeigt den Diersfordter Waldsee. Man fährt Rad oder wandert, auf flachen Wegen geht es durch den feinen Novembernebel. Ein Moorerlebnisweg führt durchs Heidemoor „Großes Veen“. Eine weitere Wanderroute umschließt ein 350 Hektar großes Wildgehege. Andernorts kommen auch kleine Tiere zu Ehren: Die Hirschkäferroute ist dem „fliegenden Hirsch“ gewidmet, der im Naturschutzgebiet mit einer vergleichsweise großen Population vertreten ist.

„Der Diersfordter Wald ist ein Naturschatz“, sagt die regionale Tourismus-Chefin Martina Baumgärtner und ergänzt aus aktuellem Anlass: „Es ist ein Ort der Stille – in einer schnelllebigen Zeit“.

Wenn Malle und Malediven in die Ferne rücken, gewinnt Heimat an Wert. Davon weiß auch der Landwirt Volker Dingebauer zu berichten, der am Waldsee acht topmoderne Hausboote an Feriengäste vermietet. „Sechs Boote sind bis Ende 2022 komplett ausgebucht“, sagt Dingebauer. Zum Glück gibt es ausreichend Ferienwohnungen, zum Beispiel im nahen Bislich.

Info: Tel. (02162) 81 79 03; www.niederrhein-tourismus.de; www.hausboot-niederrhein.de

Picknickplätze im Münsterland

Die schöns­ten Pick­nick­plät­ze Deutsch­lands be­fin­den sich im Müns­ter­land. Sa­gen die Müns­ter­län­der. Pick­nick am See, auf der Burg, bei den Pfer­den: Ei­ne Lis­te steht on­line. Im Ju­ni fei­er­te die Re­gi­on so­gar die „1. Müns­ter­län­der Pick­nick­ta­ge“. Die Schu­le für Mo­de­ma­cher in Müns­ter greift das The­ma eben­falls auf: Stu­den­tin­nen sind zur­zeit da­mit be­schäf­tigt, ei­ne be­son­de­re Pick­nick­de­cke zu kre­ieren. Vor­ga­be: Die De­cken sol­len re­gio­na­le Mo­ti­ve auf­wei­sen, et­wa tra­di­tio­nel­le Mus­ter oder sti­li­sier­te Bur­gen. Au­ßer­dem sol­len sie mul­ti­funk­tio­nal ein­setz­bar sein. Ers­te Ent­wür­fe lie­gen be­reits vor. Ei­ne De­cke mit Möh­ren­mus­ter sieht auch als Tel­ler­rock chic aus, ein Mo­dell mit Fahr­rad­mo­tiv lässt sich zur Sat­tel­ta­sche um­funk­tio­nie­ren. Am 28. Ja­nu­ar wer­den die De­cken bei der Mo­den­schau „Stu­dents on Cat­walk“ ge­zeigt.

In­fo:Tel. (02571) 94 93 04; www.muensterland.com

Bad Ems: Sau­na am Fluss und ein neu­es Ther­men­ho­tel

Im De­zem­ber 2012 ging im rhein­land-pfäl­zi­schen Bad Ems das Ther­mal­bad Em­ser Ther­me mit ei­nem auf­wen­di­gen Neu­bau an den Start. Zur „Grund­aus­stat­tung“ ge­hör­ten In­nen-Pools, Au­ßen­be­cken, Sau­nen und Kräu­ter­dampf­bad. 2014 mach­te Bad Ems dann mit ei­ner wer­be­wirk­sa­men Er­wei­te­rung auf sich auf­merk­sam: Di­rekt am Ufer der Lahn ent­stand Deutsch­lands ers­te Fluss-Sau­na (Fo­to) mit Blick auf den Fluss und die Haus­ber­ge.

An die­sem Wo­chen­en­de zün­det die Ther­me mit der Er­öff­nung des neu­en Ther­men­ho­tels die nächs­te Stu­fe. Die Ent­ste­hung ist on­line mit ei­nem auf­schluss­rei­chen „Bau­ta­ge­buch“ do­ku­men­tiert. „Es geht vor­an – in al­len Eta­gen wird ge­ar­bei­tet“, hei­ßt es in ei­ner Bild­zei­le. Das 4-Ster­ne-Ho­tel ver­fügt über 84 Zim­mer. In Ho­tel und Ther­me gilt die 2G-Re­gel.

Wie­der am Start: „Kur­park On Ice“ und „Ufer­lich­ter“

Erst Pan­de­mie, dann die Flut, jetzt wie­der Co­ro­na: Was ist mög­lich im Ahr­tal und was (noch) nicht? Die Re­gi­on ver­sucht mit ver­ein­ten Kräf­ten die Rück­kehr zur Nor­ma­li­tät. Mit so­ge­nann­ten Win­ter­treffs hat man nun an zehn ver­schie­de­nen Or­ten „Be­geg­nungs­punk­te für ein an­ge­neh­mes Ver­wei­len mit Work­shops, Spiel­ak­tio­nen und gas­tro­no­mi­scher Be­treu­ung“ ein­ge­rich­tet. Man plant kul­tu­rel­le und sons­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen, wo­bei sich auch Gäs­te an­ge­spro­chen füh­len dür­fen. Am 3. De­zem­ber er­öff­nen in Bad Neuenahr die Ver­an­stal­tungs­rei­hen „Ufer­lich­ter – Weih­nacht­li­ches Ge­sche­hen rund um den Kur­park“ und „Kur­park On Ice – Schlitt­schuh­lau­fen und Eis­stock­schie­ßen“. Mit­te De­zem­ber soll auch „ei­ne be­kann­te Köl­ner Band“ auf­spie­len, wie Tou­ris­mus-Chef Jan Rit­ter an­deu­tet.

