Kurz mal weg : Fünf Ausflugstipps, mit denen Sie die Region entdecken können

Serie Bonn Leichte Wanderungen rund um das Kloster Steinfeld in der Nordeifel, eine Woche der Artenvielfalt an der Mosel oder Sommerleuchten im rheinischen Kohlerevier: Wir geben wieder Tipps Ausflüge.

Neustart in der Eifel: Das Leben geht weiter, man freut sich auf Gäste

„Ein Kölsch?“, fragt die Wirtin. „Ja, alle sechs Minuten“, antwortet der Stammgast und grinst: „… bis ich ‚schneller‘ sage.“ Allgemeine Erheiterung im Biergarten. Karina Hoffmann bleibt cool. Die 31-Jährige betreibt im Eifeldorf Urft bei Kall die Kneipe Schneider’s Eck, und Humor ist ihr nicht fremd. „Wir öffnen um 16 oder 17 Uhr, manchmal auch schon um zehn Uhr“, steht auf einem Schild am Eingang. „Und wenn Sie uns von draußen sehen, sind wir auch da.“ Schneider’s Eck ist eine FC-Hochburg. Einheimische und ein paar Touristen schauen sich heute live das zähe Spiel gegen Wolfsburg an – und haben trotzdem ihren Spaß. An der Wand hat jemand in 2,50 Metern Höhe eine Markierung in den Putz geritzt: So hoch stand das Wasser bei der Flut im Juli. Draußen vor der Tür murmelt die Urft unschuldig in ihrem Bett, die Bahntrasse ist noch beschädigt, ein Bus bedient den Schienenersatzverkehr. Das Leben geht weiter, man freut sich auf Gäste. Es gibt gute Gründe für einen Besuch in der Gegend. Rursee, Urftsee und der Nationalpark sind schnell erreicht. Eifelsteig und Römerkanal-Wanderweg führen durch Urft. Viele kleine Routen durchziehen Täler und Hügel, oft mit Blick auf die Silhouette des Klosters Steinfeld. Auch dort herrscht Aufbruchsstimmung. Das Hotel des Klosters ist gut gebucht, die Klosterschänke ebenfalls. In der Basilika finden wieder Konzerte statt. Tipp: „Mozart-Haydn-Beethoven“ (21.5.,19 Uhr).