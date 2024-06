Kurz mal weg Wein-Lounges und Steillagen: Tipps für Ausflüge in der Region

Relativ neu ist auch der 700 Meter lange Kunst- und Kulturweg am Rheinsteig, den regionale Kunstschaffende mit Dauerleihgaben ausgestattet haben. Am Eingang steht ein nachdenklicher Wanderer aus Basalt. Ganz in der Nähe befindet sich ein Lieblingsobjekt vieler Gäste: eine riesige Weinbergschaukel mit schöner Aussicht. Fast schon alpin mutet die Lage der bewirtschafteten Edmundshütte an – der perfekte Platz für die Einkehr.