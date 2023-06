Badeseen bei Bonn und in der Region In welchen Seen ist das Baden erlaubt und wie gut ist das Wasser?

In Bonn existieren keine offiziellen Badeseen, die vom Lanuv regelmäßig untersucht werden und in denen das Schwimmen erlaubt ist. Allerdings gibt es gefährliche Seen, in denen das Baden verboten ist. Beim Dornheckensee in Ramersdorf handelt es sich beispielsweise um einen mehr als 20 Meter tiefen ehemaligen Steinbruch, an dessen hoher Abbruchkante Steinstürze aus der Luft drohen. Außerdem können die starken Temperaturunterschiede in den Wasserschichten des Dornheckensees für Badende aus gesundheitlichen Gründen gefährlich sein. Trotz des geltenden Badeverbots gehen hier Menschen schwimmen und setzen sich der Gefahr eines Badeunfalls aus. Tödliche Unglücke gab es auch hier in der Vergangenheit.