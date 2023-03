Events in Bonn und der Region Offene Weinkeller und Frühlingserwachen: Tipps für das Wochenende

Im Zuge des Over the Border Festivals halten zwei Bands an diesem Wochenende Einzug in die Harmonie. Am Samstag präsentieren Santrofi & Friends eine Mischung aus Funk, Afrobeats und Highlife - eine in Ghana entwickelte Spielart der Popmusik. Am Tag darauf kreieren Paul Dwyer & The Bandits eine einzigartige Komposition aus keltischen und anatolischen Folk-Songs. Tickets sind hier erhältlich.