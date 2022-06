Tipps von Freitag bis Montag : Freizeit-Tipps fürs Wochenende in Bonn und der Region

Am Wochenende zieht das Ballonfestival in der Rheinauer zahlreiche Besucher an. Foto: Thomas Heinemann

Service Bonn/Region Heißluftballons in der Rheinaue, eine Legoausstellung und eine Nacht der Galerien. Am Wochenende locken einige Veranstaltungen in Bonn und der Region Besucher an. Hier gibt es Tipps für die Freizeit an den kommenden Tagen.

Nach dem Pfingstwochenende, an dem es mit Rock am Ring, dem Museumsmeilenfest und einem Querbeat-Konzert hoch herging, wird es am kommenden Wochenende etwas ruhiger. Dennoch gibt es auch an diesem Wochenende einige Highlights.

An den Veranstaltungsorten gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hier ein Überblick über einige der Events am Wochenende in Bonn und der Region.

Ballonfestival in der Rheinaue

Am Freitag beginnt in der Bonner Rheinaue das 13. Ballonfestival. Drei Tage lang begeben sich bis Sonntag 30 Teams mit ihren Heißluftballons in luftige Höhe. Auf dem Programm stehen als Highlights vor allem mehrere Massenstarts der Ballone, von denen zwei in den Morgenstunden stattfinden sollen. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung: das traditionelle Ballonglühen auf der Blumenwiese am Samstagabend, nachdem die Ballons wieder gelandet sind. Tagsüber gibt es Rahmenprogramm für die Besucher, darunter ein Quad-Parcours. Eine Übersicht des Programms gibt es hier.

Foto: Barbara Frommann

Wo: Bonner Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee

Bonner Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee Wann: ab Freitag, 19 Uhr. Ballonstarts sind außerdem am Samstag- und am Sonntagabend jeweils ab 19 Uhr geplant sowie am Samstag und am Sonntag morgens ab 7 Uhr.

Godesberger Nacht der Galerien

Gleich an zwei Tagen laden Galerien und Kunsträume in Bad Godesberg am Wochenende zur Nacht der Galerien ein. Das Kunstevent geht damit in die achte Runde. Auf dem Programm stehen Malerei, Zeichnung, Skulptur und Plastik, Fotografie, Konzeptart, Druckgrafik, angewandte Kunst und Design. Acht Stationen gibt es für die Besucher zu entdecken, die sich fußläufig erreichen lassen. Eine Übersicht über die Räume gibt es auf der Webseite des Veranstalters.

Wo: Bad Godesberg

Bad Godesberg Wann: Freitag, 18 bis 22 Uhr; Samstag 16 bis 22 Uhr

Lauf für Menschenrechte

Die Amnesty International Gruppe Bonn-Mitte lädt für diesen Sonntag zum Menschenrechtslauf am Rheinufer ein. Anders als in den Vorjahren findet der Lauf allerdings nicht am Beueler Rheinufer statt, sondern muss aufgrund der Arbeiten für den Radweg auf die linke Rheinseite verlegt werden. Geplant ist der Lauf am Brassertufer vom Treppenaufgang am Alten Zoll bis zum Wendepunkt am Stresemannufer in Höhe des “Langen Eugen” und zurück. Startnummern gibt es ab 14 Uhr. Der Start erfolgt um 15 Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Mit dem Lauf möchte Amnesty Bewusstsein auf die Menschenrechtslage im Iran aufmerksam machen. Mehr Infos gibt es unter www.amnesty-bonn-mitte.de.

Wo: Brassertufer in Bonn

Wann: Sonntag, 12. Juni, ab 14 Uhr

Foto: Barbara Frommann

WunderBar im GOP Bonn

Lust auf kühne Akrobatik beim Barbesuch? In der Varieté-Show des GOP in Bonn trifft der Barkeeper auf Artisten und Illusionisten. Noch bis zum 3. Juli ist die zweistündige Show unter der künstlerischen Leitung von Werner Buss zu sehen.

Wann : Freitag, 20 Uhr, Samstag, 18 und 21 Uhr, Sonntag, 14 und 18 Uhr

: Freitag, 20 Uhr, Samstag, 18 und 21 Uhr, Sonntag, 14 und 18 Uhr Wo: GOP Varieté-Theater Bonn , Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn

, Tickets: Karten gibt es ab 44,90 Euro bei bonnticket.de

Legoausstellung in Sankt Augustin

Aus Klemmbausteinen lässt sich so mancher Kindheitstraum bauen, seien es Gebäude, Fahrzeuge, Parks oder Fantasiegebilde. Eine Ausstellung in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin zeigt einige Resultate dieser Fantasie. Die Legoausstellung „ABSolut Steinchen“ findet in diesem Jahr wieder statt, nachdem sie zuvor wegen Corona nur virtuell ausgerichtet wurde. Neben der Ausstellung warten auch Workshops und ein Wettbewerb auf die Besucher.

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wo: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin

Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin Wann: Samstag, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10 bis 16.30 Uhr

Samstag, 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10 bis 16.30 Uhr Weitere Infos unter: www.absolut-steinchen.de

Theater für Kinder

Gleich mehrere Aufführungen für Kinder bietet das Junge Theater Bonn am Wochenende. So erzählt das Stück „Das Neinhorn“ die Geschichte eines jungen Einhorns, das immerzu Nein sagt, bis es auf neue Freunde trifft. Die Schule der magischen Tiere basiert auf Erzählungen von Margit Auer. Ihre Bestseller wurden bereits in 13 Sprachen veröffentlicht. Das Stück „Der Trafikant“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Seethaler und spielt in Österreich zur Nazizeit. Es eignet sich für Zuschauer ab 14 Jahren.

Wo: Junges Theater Bonn, Hermannstraße 50, 53225 Bonn

Junges Theater Bonn, Hermannstraße 50, 53225 Bonn Wann: Verschiedene Termine von Freitag bis Sonntag

Verschiedene Termine von Freitag bis Sonntag Tickets: ab 12,90 Euro auf www.bonnticket.de

Schultheaterfestival in Bonn

Foto: Junges Theater

Das Schultheaterfestival Spotlight startet am Sonntag und gibt jungen Theatergruppen an Schulen oder in Jugendeinrichtungen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis eine Bühne - oder genauer gesagt mehrere Bühnen. Die Nachwuchsschauspieler dürfen unter professionellen Bedingungen ihre Inszenierungen auf verschiedenen Bonner Bühnen aufführen. Fünf Ensembles machen mit. Das Festival endet in der kommenden Woche am Donnerstag mit einer Preisverleihung. Das Programm gibt es auf der Seite des Veranstalters.

Wann: 12. bis 16. Juni

12. bis 16. Juni Tickets: ab fünf Euro an der Abendkasse

Ausstellung Lebensart

Foto: Martin Gausmann

Alles rund um die Themen Garten, Wohnen und Lifestyle deckt die Ausstellung Lebensart in Bad Neuenahr am Wochenende ab. Im Kurpark zeigen zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Neuheiten.

Wo: Kurpark in Bad Neuenahr

Kurpark in Bad Neuenahr Wann: Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, samstags bis 19 Uhr

Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, samstags bis 19 Uhr Eintritt: acht Euro

Flohmarkt in Beuel

Schnäppchenjäger aufgepasst: In Beuel startet im Ortsteil Pützchen ein Flohmarkt auf dem Parkplatz des Rewe-Centers. Ab 11 Uhr bis 16 Uhr können Besucher an den Ständen der Aussteller stöbern.

Wo: Rewe-Center in Pützchen, Am Weidenbach 31 53229 Bonn

Rewe-Center in Pützchen, Am Weidenbach 31 53229 Bonn Wann: Sonntag, 11 bis 16 Uhr

(ga)