Veranstaltungen, Ausflüge, Konzerte : Acht Freizeit-Tipps fürs lange Wochenende in Bonn und der Region

Am Wochenende beginnt die Kunstrasen-Open-Air-Reihe in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region In der Villa Hammerschmidt ist Tag der offenen Tür, My Chemical Romance und Felix Jaehn treten unter freiem Himmel auf und in der Rheinaue kommen Trödler auf ihre Kosten. Hier finden Sie unsere Freizeittipps für Bonn und die Region für die kommenden Tage.

Schon wieder steht ein langes Wochenende vor der Tür. Vom Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt über Open-Air-Konzerte hin zum großen Flohmarkt in der Rheinaue - über Fronleichnam ist einiges geboten in Bonn und der Region. Hier präsentieren wir Ihnen einige Highlights.

Tag der Architektur

Am Wochenende findet NRW-weit der Tag der Architektur statt. 139 Architekturprojekte nehmen im Jahr 2022 teil - darunter neue und umgebaute Wohnhäuser oder Bauwerke, Quartiere, Privatgärten und Parks. In Bonn können Sie das Hotel am Erzberger Ufer besichtigen, das Wohngebäude h/71 in der Nordstadt und die „Turmstation Kunigunde“; ein ehemaliges Industriedenkmal, das heute als Tiny House genutzt wird. Einen Überblick über alle Bauwerke, die besichtigt werden können, finden Sie hier.

Wo: an 193 Standorten in ganz Nordrhein-Westfalen, hier gibt es eine Übersicht

an 193 Standorten in ganz Nordrhein-Westfalen, hier gibt es eine Übersicht Wann: Samstag, 18. und Sonntag, 19. Juni, ganztägig - die genauen Zeiten für Führungen finden Sie hier

KunstRasen in Bonn

Am Freitag, 17. Juni, beginnt die Festivalreihe „KunstRasen“ in Bonn. Die Konzerte und Veranstaltungen gehören in jedem Sommer zu den Open-Air-Highlights der Stadt. Auf der Veranstaltungsfläche in der Rheinaue in Bonn treten rund zwei Monate lang, bis zum 13. August, national und international bekannte Künstler und Bands auf. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit My Chemical Romance, die zudem am Folgetag noch ein Zusatzkonzert geben. Alle Infos zum Kunstrasen 2022 finden Sie hier.

Wo: Rheinaue Bonn

Rheinaue Bonn Wann: Freitag, 17. Juni bis Samstag, 13. August

Telekom Open Air „Bonnlive“ endet

Während die KunstRasen-Reihe gerade erst beginnt, geht eine andere Open-Air-Reihe auf ihr Ende zu: Das Telekom Open Air „Bonnlive“. An diesem Wochenende stehen die letzten Veranstaltungen an. Am Donnerstag steht ab 18 Uhr der „Kölsche Abend“ mit Miljö, Klüngelköpp, Funky, Marys und Lupo auf dem Programm. Das letzte Bonnlive-Konzert für dieses Jahr spielt am Freitag ab 20 Uhr Felix Jaehn.

Wann: Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 20 Uhr. Einlass jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn

Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 20 Uhr. Einlass jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn Wo: Telekom-Campus in Bonn-Beuel, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn

Telekom-Campus in Bonn-Beuel, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn Tickets: Karten gibt es ab 27 Euro bei bonnlive.de.

Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt

Am Samstag ist Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt von 12 bis 19 Uhr dazu ein, seinen Bonner Amtssitz zu erkunden. Im Park der Villa Hammerschmidt und im angrenzenden Park des Palais Schaumburg stehen Gesprächsrunden, Musik und Mitmachaktionen auf dem Programm. Bundespräsident Steinmeier begrüßt die Gäste am Nachmittag von der Hauptbühne. Besucherinnen und Besucher benötigen in diesem Jahr für den Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt ein Ticket. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die meisten Tickets bereits ausverkauft, Resttickets können ab Donnerstag, 16. Juni unter www.tdot-bonn.de gebucht werden.

Wo: Villa Hammerschmidt, Kaiser-Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn

Wann: Samstag, 18. Juni, 12 bis 19 Uhr

WunderBar im GOP Bonn

Am Samstag findet der Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt statt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Lust auf kühne Akrobatik beim Barbesuch? In der Varieté-Show des GOP in Bonn trifft der Barkeeper auf Artisten und Illusionisten. Noch bis zum 3. Juli ist die zweistündige Show unter der künstlerischen Leitung von Werner Buss zu sehen.

Wann : Freitag, 20 Uhr, Samstag, 18 und 21 Uhr, Sonntag, 14 und 18 Uhr

: Freitag, 20 Uhr, Samstag, 18 und 21 Uhr, Sonntag, 14 und 18 Uhr Wo: GOP Varieté-Theater Bonn , Karl-Carstens-Straße 1, 53113 Bonn

, Tickets: Karten gibt es ab 44,90 Euro bei bonnticket.de

Wein- und Genussmarkt in Bad Honnef

Am Wochenende findet eine Premiere in der Innenstadt von Bad Honnef statt: Der erste Wein-und Genussmarkt. Auf dem Kirchplatz von Sankt Johann Baptist stehen von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, Wein und Genuss im Fokus. Neben Weinen sind auch andere alkoholische Spezialitäten sowie Antialkoholisches zu haben. Zudem werden kölsche Tapas, Grillspezialitäten und vieles mehr angeboten.

Wo: Kirchplatz von Sankt Johann Baptist , 53604 Bad Honnef

, 53604 Bad Honnef Wann: Donnerstag von 16 Uhr bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Kachelsteiner Kulturtage in Königswinter

Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende sind auch an diesem Wochenende Klassische Musik, Kunst und Literatur in Königswinter geboten. Am Freitagabend liest Schriftstellerin Gigi Louisoder ab 18 Uhr aus ihrem Buch „Das unbekannte Bonn“, begleitet wird sie von Rainer Weber auf der Bassklarinette. Am Sonntag steht ab 18 Uhr ein Liederabend auf dem Programm: Susanna Frank präsentiert Werke von Schubert, Brahms, Strauß und Co. Hedayet Djeddikar begleitet auf dem Klavier.

Wo: Haus Bachem, Drachenfelsstraße 6, 53639 Königswinter

Haus Bachem, Wann: Freitag und Sonntag, jeweils ab 18 Uhr

Freitag und Sonntag, jeweils ab 18 Uhr Eintritt: Tickets gibt es ab 20 Euro bei bonnticket.de

Flohmarkt in der Bonner Rheinaue

Schnäppchenjäger aufgepasst: In der Rheinaue findet am Samstag wieder der beliebte Flohmarkt statt, der als einer der größten in ganz Deutschland gilt. Von 8 bis 18 Uhr können Besucher an den Ständen der Aussteller stöbern. Wer spontan noch einen eigenen Stand aufbauen will, kann sich vor Ort anmelden. Mehr Infos finden Sie hier.

Wo: Freizeitpark Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee 20, 53175 Bonn .

Wann: Samstag, 8 bis 18 Uhr

Sie wollen wissen, was los ist in Bonn und der Region? Jeden Donnerstag schicken wir Ihnen die besten Tipps aus unserer Freizeit-Redaktion.

Zur aktuellen Ausgabe

Hier geht es zum Anmelde-Formular

Der Flohmarkt in der Bonner Rheinaue ist einer der größten in ganz Deutschland. Foto: Stefan Knopp

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(ga)