Events in Bonn und der Region 24-Stunden-Rennen und Weinfeste: Tipps für das Wochenende

Der Name ist Programm: Nicht nur an der Ausstellung, auch an der Demokratie an sich sollen Besucher sich aktiv beteiligen. Neben den partizipativen Elementen, bei denen Besucher spüren, was Empathie bedeutet und wie Kompromisse ausgehandelt werden, werden Zeugnisse aus der politischen Kulturgeschichte, aus Architektur, Film und Fotografie präsentiert. Es entsteht eine Reise durch Wendepunkte, Marksteine und die Gegenwart der Demokratie - mit einem mutigen Blick in Richtung Zukunft.