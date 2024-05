Events in Bonn und der Region Fest der Demokratie und Wolsdorfer Kirmes: Tipps für das Wochenende

Noch zwölf Newcomer sind im Rennen um den ersten Platz der 30. Saison des „Toys2Masters“-Bandcontest. Am Wochenende treten jeweils sechs Acts gegeneinander an - für das Finale können sich nur je die Hälfte von ihnen qualifizieren. An beiden Abenden erwartet das Publikum eine Mischung aus Rock-, Metal- und Punkrockbands, Singer-Songwritern und Rap. Das große Finale findet am 29. Juni in Siegburg statt.