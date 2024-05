Events in Bonn und der Region Wissenschaftsnacht und Weinmarkt: Tipps für das Pfingstwochenende

In all ihren Facetten präsentieren sich am Pfingstwochenende die Weine aus dem Ahrtal auf dem Marktplatz in Ahrweiler. Bei Musik, Tanz und Unterhaltung sind Weinliebhaber dazu eingeladen, die Weine aus den Burgundertrauben zu verkosten. Auch gastronomisch ist der Weinmarkt breit aufgestellt. Die feierliche Krönung der neuen Ahrweinkönigin und Ahrweinprinzessin wird am Freitag um 19.30 Uhr gefeiert.