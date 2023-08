GA-Sommerserie 2023 36 Tipps für spannende Ausflugslokale in Bonn und der Region

Wir stellen 36 Ausflugslokale vor, die einen Besuch wert sind. Darunter sind bekannte Klassiker, und – so hoffen wir – auch die eine oder andere Überraschung. Unsere Reporterinnen und Reporter waren dafür unterwegs in Bonn, im Siebengebirge, im Vorgebirge und an der Ahr. Die Lokale, die sie vorstellen, reichen von Imbissen und Cafés bis hin zu Restaurants und Weingütern. Bei aller Unterschiedlichkeit gibt es einen Aspekt, der alle eint: Die Betriebe liegen in einer attraktiven Umgebung. Ideal also, um nach oder während eines Ausflugs eine Pause einzulegen – oder um spontan gleich den ganzen Abend zu bleiben.