Unternehmungen in Bonn und der Region Weinfest und Europatag: Tipps für das Wochenende

Bei sommerlichen Temperaturen wird in Geislar das Maifest begangen. Das Vatertags-Special am Donnerstag beginnt mit Fassanstich und Spielen, am Freitag bringt der Kölsche Abend Mundartbands in das Festzelt und am Samstag treffen sich die Vereine zum Festumzug und zur Krönung. Zum Generationentag am Sonntag veranstaltet der Verein ein buntes Kinderfest und ein gemütliches Senioren-Café. Alle Informationen zum Programm gibt es bei den Veranstaltern.