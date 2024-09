Events in Bonn und der Region Bonn-Fest und Winzerfest: Tipps für das Wochenende

Trotz abfallender Temperaturen laden in Bonn und Region einige Feste zum gemeinsamen feiern, musizieren und Wein verkosten unter freiem Himmel ein. In der Bonner Innenstadt verbinden sich die SDG-Tage mit dem Bonn-Fest, in Dernau wird die neue Weinkönigin gekrönt und Bad Godesberg verfällt der französischen Kulinarik. Auch Bierliebhaber kommen auf ihre Kosten: Wir geben Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.