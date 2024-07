Events in Bonn und der Region Keramikmarkt und Campus-Festival: Tipps für das Wochenende

Das Campus-Festival in Poppelsdorf und das Sun for Children Kulturfestival präsentieren Live-Musik, die Offene Gartenpforte eröffnet Interessierten den Zugang zu privaten Gärten und am Samstag findet die Bonner Pride-Demo statt. Hobbyschneider finden Inspiration und Materialien auf dem Münsterplatz, die Keramikliebhaber zieht es zum Markt in die Siegburger Innenstadt – wir geben Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.