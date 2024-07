Events in Bonn und der Region Filmnächte und Bierbörse: Tipps für das Wochenende

Zum Auftakt der Filmnächte am Freitag flimmert „Eine Million Minuten“, die Romanverfilmung des Bonner Autors Wolf Küpper, über die Leinwand am Kopfende des Friesdorfer Freibades. Am Samstag begleiten Kinogäste in der Musicalkomödie „Robot Dreams“ einen einsamen Hund, der nach einem Unfall ohne seinen Roboterfreund in sein altes Leben zurückkehrt. Bis kurz vor 19 Uhr läuft der reguläre Schwimmbetrieb, Kinogäste dürfen nach kurzer Unterbrechung noch bis 21 Uhr ihre Bahnen ziehen. Die Filme beginnen jeweils um 21.30 Uhr. Tickets gibt es bei den Veranstaltern.