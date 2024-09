Events in Bonn und der Region Flohmarkt in der Rheinaue und Straßenfeste: Tipps für das Wochenende

Miteinander, Vielfalt und Austausch stehen im Mittelpunkt der Interkulturellen Woche, die Ende September bundesweit stattfindet. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto „neue Räume“. Vom 22. bis 29. September bieten in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis mehr als 60 Veranstaltungen die Gelegenheit, unterschiedlichen Menschen und Kulturen zu begegnen. Einige der Veranstaltungen beginnen erst in der kommenden Woche. Im Rahmen der interkulturellen Woche tritt in Wachtberg schon am Sonntag, 22. September, das Kültürklüngel Orkestar auf.