Events in Bonn und der Region Green Juice und Beethovens Bunte: Tipps für das Wochenende

Während das Green Juice Festival wieder in die Neu-Vilicher Nachbarschaft zieht, wird auf dem Münsterplatz das CSD-Sommerfest bei Musik, Comedy und Polittalk gefeiert. Live-Musik wird auch am Alten Zoll gespielt. Außerdem lädt der ADFC zur Fahrradtour am Rhein und die Antikmärkte zu einem Bummel durch die Innenstädte ein – wir geben Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.