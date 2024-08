Events in Bonn und der Region Jeck im Sunnesching und Muffenale: Tipps für das Wochenende

In Beuel, Meckenheim und Muffendorf rocken Bands die Stadtfeste, im Bonner Skatepark rollen die Skateboards über die Halfpipe. Karnevalisten versammeln sich unterdessen in der Rheinaue für das Sommerfestival vor Beginn der fünften Jahreszeit und auch auf der Kaiser-, Markt- und Münsterplatz sind am Wochenende Stätten der Begegnung – wir geben Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.