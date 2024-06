Events in Bonn Museumsmeilenfest und Randale und Freunde-Festival: Tipps für das Wochenende

„Let‘s twist again“! Unter dem Titel „Bonn in der Wirtschaftswunderzeit“ steht am Sonntag das Bonn der frühen 60er-Jahre im Vordergrund. Mit der Erinnerung an royale und globalpolitisch bedeutenden Staatsbesuche, Schlager, Gummitwist und Beatmusik unternehmen Familien eine spannende Reise zurück in eine Zeit, in der Bonn noch Bundeshauptstadt und die Bonner Beatszene außerordentlich aktiv war.