Events in Bonn Panama Open Air und Sommerfest: Tipps für das Wochenende

Gerade erst feierte die Band Querbeat ihr Randale und Freuden-Festival in der Rheinaue, schon ist der Park an diesem Wochenende wieder von Musik und Tanz erfüllt. Bereits seit 2016 versammelt das Panama Open Air Festival Techno-Fans in Bonn. Musikalisch wird in diesem Jahr auf Vielfalt gesetzt: Neben Techno und EDM stehen auch Hip-Hop und Pop-Künstler auf der Bühne. Am vergangenen Montag verkündeten die Veranstalter, dass die Künstlerin Tyla nicht auftreten wird. Stattdessen soll das Achtelfinalspiel der Fußball-EM übertragen werden.