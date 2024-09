Events in Bonn und der Region Pützchens Markt und Beethovenfest: Tipps für das Wochenende

Am Freitag erklingen die ersten Takte des Beethovenfestes. Bis das Fest am 3. Oktober im „Musikfest der Demokratie“ gipfelt, erwarten Musikliebhaber insgesamt 95 Veranstaltungen in 38 Spielstätten. Im direkten Anschluss an den Eröffnungsvortrag „Miteinander: Der Wert der liberalen Demokratie“ von Professor Markus Gabriel am Freitag findet das Eröffnungskonzert von „MEUTE“ und der Kammerakademie Potsdam statt. In diesem Jahr wird die sonst exklusive Veranstaltung auf dem Münsterplatz gespiegelt - bei freiem Eintritt.