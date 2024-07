Events in Bonn und der Region Rad am Ring und GA-Sommergarten: Tipps für das Wochenende

Während es am Nürburgring sportlich zugeht, konzentriert sich der Rest der Region an diesem Wochenende auf die Künste: Auf dem Dach der Bundeskunsthalle, beim Kölner CSD und bei der Endenicher Kirmes finden Konzerte statt und in Königswinter werden Kunstwerke ausgestellt. Außerdem tagt der traditionelle Jakobsmarkt in Remagen – wir geben Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.