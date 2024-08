Events in Bonn und der Region Open-Air-Kino und „Fest der Fantasie“: Tipps für das Wochenende

Nicht nur auf Schloss Drachenburg, sondern auch im Weinort Heimersheim an der Ahr wird es am Wochenende magisch: Das historische Weinfest lädt auf eine Reise in das Mittelalter ein. Zur Eröffnung am Freitag wird die neue Weinkönigin auf dem Marktplatz gekrönt, am Samstag ziehen Musikanten und Gaukler durch die Gassen und Höfe. Zum Abschluss am Sonntag erleuchtet um 21.30 Uhr ein Höhenfeuerwerk über dem Ort.