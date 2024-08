Events in Bonn und der Region Stummfilmtage und magic park festival: Tipps für das Wochenende

Das kommende Wochenende wird in Bonn stets von Musik begleitet: In der Rheinaue findet das neue Techno-Festival statt, zum Tag der Stadtmusik erklingen in der Innenstadt, in Bad Godesberg und auf dem Hardtberg Melodien verschiedenster Genres und auf der Kunst!Rasen-Bühne spielen PUR sowie Bushido. Außerdem zelebrieren die Internationalen Stummfilmtage ihr 40. Jubiläum im gewohnt szenischen Ambiente, in Bad Godesberg laden mehr als 20 Stände zu kulinarischen Abenteuern ein und am Nürburgring werden außergewöhnliche Oldtimer aus mehr als 100 Jahren Motorsportgeschichte präsentiert – wir geben Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.