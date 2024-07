Events in Bonn und der Region Summerjam und Siegtal pur: Tipps für das Wochenende

„Lost in good Vibes“ sind Reggae-Liebhaber während des Summerjam-Festivals am Fühlinger See in Köln. Auf der Bühne stehen die Größen der Szene: Sido, Busy Signal, Beenie Man, Marsimoto, Burna Boy und Skillibeng führen das dreitägige Festival als Headliner an. Neben den zwei Bühnen und der Dancehall-Arena werden verschiedene Aktivitäten angeboten: Der Aquapark sorgt für Erfrischung, beim Karaoke können die Besucher ihr Gesangstalent beweisen und im Hochseilgarten genießen Kletterer das Festival aus einer ganz besonderen Perspektive. Tickets für das Festival gibt es beim Veranstalter.