Events in Bonn Töpfermarkt und Sommerfest: Tipps für das Wochenende

Das dritte Stadtbezirksfest in Hardtberg verspricht seinen Besuchern ein breites Bühnenprogramm. Zum Warm-up am Freitagabend wird das EM-Auftaktspiel auf der großen Leinwand gezeigt. Samstag und Sonntag stehen Bands wie „Queen May Rock“, Moritz-Lennart, Halbfinalist bei The Voice Kids, und die Bonn Square Dance Group auf der Bühne. Am Sonntag schließt sich die Duisdorfer Gewerbeschau dem Programm an. Der Sonntag ist verkaufsoffen.