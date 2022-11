Überblick über Veranstaltungen : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Service Bonn/Region Die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten, Newcomer stellen sich bei einer Konzertreihe vor und im Kölner Zoo gibt es den Christmas Garden. Diese und weitere Tipps im Überblick.

Bonner Weihnachtsmarkt

Am 18. November öffnet der Bonner Weihnachtsmarkt seine Pforten. In der Region gibt es viele weitere Märkte, die mit Glühwein & Co. locken. Wir geben einen Überblick über die Märkte und die Corona-Regeln.

RPZ Showcase #26

Führung: Brauereien und Bierkultur in Bonn

GA gelistet : Was man bei Regen in Bonn unternehmen kann Die regnerischen Tage sind zurück und damit auch die Frage, wie man sich dabei die Zeit vertreibt. Man muss nicht zwingend zu Hause bleiben. Wir geben einen Überblick über Unternehmungen und Ausflüge an Regentagen in Bonn - mit und ohne Eintritt.

Bonner Hochschultage

Kongress: Die Zukunft der Kritik

In Zusammenarbeit mit der Berliner Akademie der Künste beginnt an diesem Wochenende der Kongress „Die Zukunft der Kritik“ in der Bundeskunsthalle. Die Krise der Kritik wird als Anlass genommen, die grundlegenden Veränderungen von Öffentlichkeit, Institution und Gesellschaft zu betrachten. Das vollständige Programm ist hier einsehbar. Am Wochenende vom 24. bis 26. November findet der zweite Teil des Kongresse in der Akademie der Künste in Berlin statt. Die Veranstaltungen an beiden Wochenenden werden zusätzlich in einem Livestream übertragen.