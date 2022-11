Überblick über Veranstaltungen : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

Die Weihnachtsmärkte der Region und der Adventsmarkt in Duisdorf laden zum gemütlichen Schlendern und Verweilen an. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region Weihnachtsstimmung, Theater und eine Prise Magie: an diesem Wochenende können Besucher den Duisdorfer Adventsmarkt besuchen und sich beim Dottendorfer Bibliotheksfest verzaubern lassen. Diese und weitere Tipps im Überblick.

Am Wochenende des ersten Advents geht es weihnachtlich zu: Der Duisdorfer Adventsmarkt beginnt am Freitag wieder mit einem Ehrengast und das Ensemble der Springmaus improvisiert ihr Weihnachtsgeschehen. Beim Bibliotheksfest und im Schauspielhaus wird reichlich Magie versprüht, junge Künstlerinnen und Künstler werden kreativ und die bpb feiert einen großen Geburtstag.

Adventsmarkt Duisdorf

Nachdem am letzten Wochenende der große Weihnachtsmarkt in der Bonner Innenstadt eröffnet hat, findet an diesem Wochenende der Duisdorfer Adventsmarkt statt. Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag um 17 Uhr erwartet die Besucher Glühwein, handgefertigte Keramik und klassische Kulinarik. Am Freitag wird ein ganz besonderer Gast erwartet: Der Nikolaus verteilt mit seinen beiden Engeln ab 17 Uhr Kleinigkeiten an die Kinder. Alle Informationen zum Adventsmarkt gibt es in unserem Artikel.

Wo: Schickshof, Rochusstraße, 53123 Bonn

Schickshof, Rochusstraße, 53123 Bonn Wann: Freitag, 25. und Samstag, 26. November 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr

Freitag, 25. und Samstag, 26. November 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

TRASH_UP – Comic-Werkstatt mit dem Smartphone

Zur Ausstellung „ERNSTHAFT?! Albernheit und Enthusiasmus in der Kunst“ bietet die Bundeskunsthalle einen Workshop für alle an, die sich im Comicerstellen versuchen möchten. Künstlerinnen und Künstler unterstützen die Teilnehmer bei der Gestaltung der albernen Gesichter auf Folie, am Ende entsteht ein einzigartiges Foto.

Wo: Bundeskunsthalle, Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn

Bundeskunsthalle, Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn Wann: Samstag, 26. November, 14 bis 17 Uhr

Samstag, 26. November, 14 bis 17 Uhr Tickets: Erwachsene: 10 Euro (ermäßigt 5 Euro), Kinder: 5 Euro (ermäßigt 2.50 Euro)

Erwachsene: Hinweis: Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich

Bonner Song Slam

Am Samstag geht der Bonner Song Slam in die zweite Runde. In einem freundlichen Wettstreit treten Künstlerinnen und Künstler mit eigener Musik gegeneinander an - wer gewinnt, entscheidet das Publikum. In einer finalen dritten Runde werden sich die Gewinner der ersten beiden Slams gegenüberstehen.

Wo: Kulturwohnzimmer RheinBühne, Oxfordstraße 20-22, 53111 Bonn

Kulturwohnzimmer RheinBühne, Oxfordstraße 20-22, 53111 Bonn Wann: Samstag, 26. November 20 bis 22.30 Uhr

Samstag, 26. November 20 bis 22.30 Uhr Eintritt: 8 Euro

Bürgerfest 70 Jahre Bundeszentrale für politische Bildung

Seit ihrer Gründung 1952 hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in Bonn zahlreiche Projekte, Veranstaltungsreihen und Schriften hervorgebracht. Am Freitag feiert sie ihr 70-jähriges Bestehen im alten Bundestag mit einem Bürgerfest. Unter anderem wird es eine Wahl-O-Mat Quiz-Show geben.

Wo: Haupteingänge Plenargebäude und Hauptgebäude, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn

Haupteingänge Plenargebäude und Hauptgebäude, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn Wann: Freitag, 25. November, 13.30 bis 22 Uhr

Freitag, 25. November, 13.30 bis 22 Uhr Eintritt: kostenfrei

23. Dottendorfer Bibliotheksfest

„Magische Momente“ verspricht das Dottendorfer Bibliotheksfest in diesem Jahr. Neben einer Tombola und einem Kaffee- und Kuchenbuffet verzaubert „Magic Felix“ die Gäste mit Illusionen.

Wo: Stadtteilbibliothek Dottendorf, Dottendorfer Str. 41, 53129 Bonn

Wann: Sonntag, 27. November, 14 bis 17 Uhr

Sonntag, 27. November, 14 bis 17 Uhr Eintritt: kostenfrei

Der Sturm

Magie, Vergebung, Liebe - und eine Insel voller Geister. Jens Groß‘ Inszenierung von Shakespeares “The Tempest“ (dt. Der Sturm) feiert am Freitag Premiere im Schauspielhaus. Prospero, der mit seiner Tochter Miranda auf einer Insel gestrandet war, sieht seine Chance auf Vergeltung gekommen, als sein machthungriger Bruder Antonio an seiner Insel vorbei segelt. Durch einen von Prospero heraufbeschworenen Sturm erleidet Antonio Schiffbruch. Als Ferdinand, Antonios Sohn, sich in Miranda verliebt, muss Prospero entscheiden, ob er vergeben und in die Zivilisation zurückkehren kann, oder auf der Insel bleibt.

Wo: Schauspielhaus Bad Godesberg, Am Michaelshof 9, 53177 Bonn

Schauspielhaus Bad Godesberg, Am Michaelshof 9, 53177 Bonn Wann: ab dem 25. November, 18 Uhr

ab dem 25. November, 18 Uhr Eintritt: ab 14.20 Euro

Auf die Tanne, fertig, los!

Einen Monat vor dem ersten Weihnachtsfeiertag stellt das Ensemble der Springmaus das Weihnachtsgeschehen komplett auf den Kopf. Bei der Improtheaterreihe „Auf die Tanne, fertig, los!“ entscheidet das Publikum, wie die weihnachtlichen Sketches ihren Lauf nehmen. Das Publikum erwartet Spaß, Improvisation und die Möglichkeit, den Verlauf des Abends mitzubestimmen. Tickets gibt es hier.

Wo: Haus der Springmaus, Frongasse 8-10, 53121 Bonn

Haus der Springmaus, Frongasse 8-10, 53121 Bonn Wann: Freitag, 25. November, 20 Uhr und Sonntag, 27. November, 15 Uhr

Freitag, 25. November, 20 Uhr und Sonntag, 27. November, 15 Uhr Eintritt: ab 34,80 Euro