Events in Bonn und der Region Weinfest in Bonn und Rock im Tal: Tipps für das Wochenende

Service | Bonn/Region · Open-Air-Kino in Schwimmbad und Museum genießen, Wein auf dem Münsterplatz testen und in fantastische Videospiel-Welten eintauchen: Diese und weitere Events stellen wir in unseren Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region vor.

21.08.2024 , 12:21 Uhr

Das Promenadenfest in Beuel lädt am Samstag ans Rheinufer ein (Archivfoto). Foto: Stefan Knopp