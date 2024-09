Events in Bonn und der Region Weinfeste und Streetfood: Tipps für das Wochenende

Hennef erwartet am Wochenende 100.000 Besucher zum Stadtfest und zum verkaufsoffenen Sonntag. Auf zwei Bühnen wird Live-Musik gespielt. Es gibt Tanzeinlagen und Partys. Rund 200 Verkaufs-, Info- und Essensstände werden ergänzt von einer großen Kirmes. Für mehr Sicherheit sorgen besondere Befugnisse der Polizei. Los geht es am Freitag, 13. September, ab 14 Uhr. Offiziell eröffnet wird das Spektakel um 18 Uhr an der Bühne an den Bahnschranken von Bürgermeister Mario Dahm.