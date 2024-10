Events in Bonn und der Region One World Festival und Weinherbst: Tipps für das Wochenende

Spätestens zu diesem ersten Oktoberwochenende ist der Herbst vollends in der Region eingezogen. Sinzig feiert das mit Büchern und Wein, die Kirmes in Bad Neuenahr lockt mit Fahrvergnügen und Feuerwerk und der Antik- und Trödelmarkt in Bad Godesberg lädt zum vorletzten Termin vor der Winterpause ein. In Bonn wird unterdessen interkultureller Austausch mit Tanz und Musik gefeiert: Wir geben Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region.