GA gelistet : Diese Geschäfte in Bonn haben Tradition

Einmal im Jahr öffnet das Mineralien-Kontor seine Archive. Foto: Roland Kohls

Bonn Viele Läden in der Innenstadt kommen und gehen, doch einige Bonner Geschäfte haben Tradition: Optiker Dancker verkauft seit 1883 Brillen und die Samenhandlung Schmitz eröffnete 1926. Wir haben alteingesessene Bonner Fachgeschäfte aufgelistet.

Von Sofia Grillo und Anja Wollschlaeger

Witsch und Behrendt

Wer je in Bonn studiert hat, kennt die Buchhandlung Witsch + Behrendt am Hof 5a neben dem Uni-Hauptgebäude. Inzwischen gehört das Traditionsgeschäft zum Verbund Goethe und Schweitzer. Wer Studien- und Fachbücher braucht, stöbert in den Regalen der Fachbuchhandlung. Gustav Hermann Behrendt gründete 1872 die Buchhandlung Behrendt in Bonn. In der Familie blieb das Unternehmen bis zum Tod des Inhabers Manfred Herbert 2001. Darauf folgte eine Kooperation mit der Buchhandlung Witsch aus Köln. Filialleiterin des Ladenlokals neben der Uni ist Gundula Strauss. Sie beschrieb einst die Atmosphäre zu Semesterbeginn: "Im Moment gehen viele Studenten hier ein und aus. Wie bei einer Modenschau. Das ist sehr schön."

Adresse: Am Hof 5a, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Struck

Der Familienbetrieb "Struck" im Herzen von Beuel ist seit 1967 und inzwischen in der dritten Generation das Schreibwarengeschäft der Familie Struck. Hier bekommt man nicht nur Bleistifte und Hefte, auch Spielwaren und Kinderbücher sind seit einigen Jahren dort zu haben.

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße 48 - 50, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 18.30 Uhr, Samstag 8.30 bis 16 Uhr

Van Dorp

Seit 1861 steht van Dorp in Bonn für die Qualität der Produkte und Professionalität in der Beratung - und das für alles rund um das Thema Kochen und Backen, für Tisch- und Tafelkultur sowie die Gestaltung von Lichträumen. Das Sortiment umfasst heute Glas, Porzellan und Bestecke, Hausrat sowie Leuchten und Lampen für jeden Wohnbereich.

Adresse: Münsterplatz 25, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr

Freizeitprodukte und Lebensmittel

Momo

Bioläden gibt es inzwischen zahlreich in deutschen Städten. Den Bioladen Momo gibt es jedoch schon seit 1983 in Beuel und damit gehört ein Bioladen der ersten Stunde zu den Bonner Traditionsgeschäften. Mit der Zeit hat das Geschäft sein Angebot ausgeweitet und bietet heute auch einen Onlineshop, Lieferdienst oder Lebensmittel-Abonnements an. Bei Momo geht es nicht nur um Ernährung, sondern auch um alles drum herum, wie der Anbau, die Verpackung und die Arbeitsbedingungen für die Menschen.

Adresse: Hans-Böckler-Straße 1, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, Samstag von 8 bis 18 Uhr

Café-Konditorei Müller-Langhardt

Seit mehr als 100 Jahren öffnet das Café Müller-Langhardt seine Türen am Bonner Markt. Alte Cafétradition ist hier lebendig geblieben. Am 25. September 1913 gründete Hermann Müller mit seiner Frau Therese das Café Müller. Nach dessen Tod (1924) heiratete sie den Konditor Langhardt. Der Betrieb wurde 1934 umgebaut und nach alter Tradition weitergeführt - heute in dritter Generation von den Brüdern Hermann und Ulrich Müller-Langhardt.

Adresse: Markt 36, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr,

Samenhandlung, Optiker, Raumausstatter und Kurzwaren

Samenhandlung Schmitz

Das Samenfachhaus für Marktgärtner wurde 1898 gegründet. Karl Schmitz übernahm es 1926 und benannte das Pflanzengeschäft um. Ein nostalgischer Schriftzug erinnert noch heute an ihn. Das Geschäft ist für eigene verbesserte Züchtungen bekannt geworden. Die Stangenbohne "Ruhm vom Vorgebirge" und der Wirsing "Bonner Advent" sind Schmitz-Züchtungen. Die Samenhandlung Schmitz blieb in der Familie und wird heute von Sylvia Schmitz geführt. Früher hat der Laden im großen Stil Bauern und andere Samenhändler beliefert. Das Sortiment hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Heute gibt es saisonale und dekorative Pflanzen, die das Geschäft am Remigiusplatz auch von außen zieren.

Adresse: Remigiusplatz 3, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr

Optik Dancker

Das Augenoptiker-Geschäft Optik Dancker gibt es seit 1883 in der Sternstraße. Ein Bombenhagel zog das Geschäft 1944 stark in Mitleidenschaft. Mit vereinten Kräften baute Familie Dancker es anschließend wieder auf. Und nur wenige Jahre später nahm Optiker Dancker als eines der ersten Bonner Fachgeschäfte Kontaktlinsen ins Sortiment auf. Als Bonn Bundeshauptstadt war, hatte Familie Dancker prominente Kunden: Konrad Adenauer ging hier ein und aus. Mittlerweile wird Optiker Dancker schon in vierter Generation, noch immer in der Sternstraße, geführt.

Adresse: Sternstraße 24-26, 53111 Bonn

Optik Dancker wird in der vierten Generation in Bonn geführt. Foto: Dancker der Optiker

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr

Kröber Hören und Sehen

Seit 1936 Jahren findet man das Familienunternehmen Kröber Hören und Sehen an immer gleicher Stelle. Damals eröffnete Wilhelm Kröber zusammen mit seiner Frau Paula sein Geschäft für "moderne Brillen und Kneifer" unter dem Motto: "Das Auge ist der Eingang zur Seele...und die Brille bringt Ihre Schönheit zur Geltung". Viele Mitarbeiter gehören schon fast zum Inventar. Langjährige Betriebszugehörigkeit von zehn, 20 und sogar über 30 Jahren ist keine Seltenheit. 2020 starb Heinz-Werner Kröber, der 1955 in den Betrieb in zweiter Generation eingestiegen war. Heute führen Tanja und Karina Kröber den Betrieb. Zum Unternehmen gehören auch Optik Kamphuis in Beuel und Augenoptik Hans Dancker in Kessenich.

Adresse: Sternstraße 73, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

Peter Kastenholz

Schneidereibedarf, Nähmaschinen, Stoffe, Kurzwaren und Karnevalsprodukte gibt es in dem Geschäft Peter Kastenholz. Peter Kastenholz gründete sein Geschäft 1948. Damals verkaufte er noch in der elterlichen Wohnung in der Thomasstraße und zwar ausschließlich an Schneider. Mit dem Umzug in die neuen Geschäftsräume 1949 änderte sich auch die Kundschaft. Heute ist das Geschäft ein Paradies für Hobby-Bastler und -Näher. 1992 übernahm der Neffe des Gründers Mario Rohloff den Laden und führt ihn bis heute. Zum Unternehmen gehört noch ein Outletcenter im Gewerbepark Odendorf.

Adresse: Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 9.30 Uhr bis 16 Uhr

Raumausstatter Hubert Schmitz & Sohn GmbH

Gegründet im Jahr 1911 wird das Geschäft in vierter Generation von Ralf Hubert und Claudia Schmitz geführt. Beratung, Aufmaß, Anfertigung und Montage von Gardinen, Dekorationen, Licht- Sicht- Sonnen und Insektenschutzsysteme sowie Aufarbeitung, Neubezug und Neuanfertigung von Polstermöbeln gehören zum Angebot des Familienunternehmens.

Stoffe werden bei Peter Kastenholz am laufenden Meter verkauft. Archivbild Foto: Volker Lannert

Adresse: An St. Josef 25, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Aktuell nur ach Terminabsprache. Tel. 0228 46 21 10

Zoohandel Hergarten

Mit dem Verkauf von Planzensamen an Kleingärtner begann die Geschichte eines der ältesten Fachgeschäfte in der Godesberger Innenstadt: dem Zoohandel Hergarten in der Schultheißgasse. Heute werden dort Kleintiere und Fische gepflegt und verkauft.

Adresse: Schultheißgasse 4B, 53177 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 Uhr - 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.

Godesberger Schlüsseldienst Samson

Anton Samson gründete 1936 die Schlosserei Samson in Bad Godesberg. Die Familie führt das Unternehmen seitdem weiter und bietet im Ladenlokal vom Tresor bis zum Panzerriegel, was die Kunden an Sicherheit rund ums Haus benötigen. Der Schlüsseldienst ist nur ein Teil des Geschäftes.

Adresse: Plittersdorfer Str. 28, 53173 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8:30 bis 18 Uhr

Parfümerie Vollmar

Das barocke Interieur des Stammhauses der Parfümerie Vollmar ist an sich schon eine Sehenswürdigkeit. Martin Hergarten hat das Geschäft 1983 in dritter Generation übernommen - er ist der Urenkel des Gründers. Das Geheimnis des Geschäfts nannte Hergarten einmal im Interview, sei die menschelnde Atmosphäre und erzählte, seine Mutter habe an den mit Puttenbüsten verzierten Schnitzereien festgehalten, als Unternehmensberater sie einst von etwas modernerem überzeugen wollten.

Adresse: Sternstraße 64, 53111 Bonn parfuemerie-vollmar.shop

Öffnungszeiten: 9 - 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Kontor

180 Jahre Krantz - das ist nicht nur das Alter eines heute in der fünften Generation geführten Familien-Unternehmens, sondern auch eines Geschäftszweiges ganz eigener Prägung - des Handels mit Mineralien, Fossilien und Gesteinen. Das Geschäft wirbt mit dem Titel: „Krantz, das älteste geologische Warenhaus weltweit“ Einmal im Jahr lädt das Unternehmen Besucher dazu ein, die Sammlung in aller Ruhe zu betrachten, in den Archiven zu stöbern, mit Geologen ins Gespräch zu kommen und ganz besondere Fundstücke der Mineralogie, Paläontologie und Geologie zu kaufen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr

Adresse: Fraunhoferstraße 7, 53121 Bonn

GA-Leser empfehlen

Holzhandel Schwanenberg

Im September 1932 wurde die Holzhandlung in Bonn gegründet. Seitdem bietet die Firma Holzwerkstoffe aller Art für das Tischlerhandwerk an. Damals noch auf der Bornheimer Straße und jetzt in der Bunsenstrasse. Bis heute ist sie in Familienbesitz.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.30 bis 16.45 Uhr

Adresse: Bunsenstraße 7, 53121 Bonn

Fa. Bielinsky

Mit über 60 Jahren in Bonn, erst in der Acherstraße, mittlerweile Am Dickobskreuz hat die Fa. Bielinksy Tradition in Bonn.

Adresse: Am Dickobskreuz 12-14, 53121 Bonn

Dirk Weber Feines Künstlermaterial

Seit 1979 bedient die Firma aus Bonn internationale Kunden. In Eigenproduktion, oder nach Recherche, werden Künstlern hochwertige Produkte zur Verfügung gestellt. Das Ladenlokal befindet sich in einem Gründerzeithaus im Bonner Stadtzentrum.

Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Adresse: Kaiserstraße 16, 53113 Bonn

FME HIFI Bonn

Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich der hochwertigen Unterhaltungselektronik. Das Geschäft in der Kaiserstraße sorgt für beeindruckende Bild- und Klangerlebnisse in den eigenen vier Wänden. In der hauseigenen Werkstatt können im Bedarfsfall auch Reparaturen durchgeführt werden.