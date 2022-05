GA gelistet : Hier kann man in Bonn und der Region Tretboot und Ruderboot fahren

Tretbootfahrten sind ein absoluter Klassiker bei Sommerunternehmungen. Foto: dpa

Bonn Ruder- und Tretbootfahrten auf dem See gehören für viele Menschen zum klassischen Sommerprogramm dazu. Wir geben einen Überblick, wo man in Bonn und der Umgebung Tretboot und Ruderboot fahren kann.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der Familie, dem Freund oder der Freundin an den See fahren und dort einen Tag ausspannen: Für viele Menschen gehört das im Sommer dazu. Eine Möglichkeit und ein echter Klassiker, um die Auszeit am See zu genießen, ist eine Fahrt mit dem Ruder- oder Treetboot auf dem Wasser. Wir geben einen Überblick, wo es entsprechende Angebote gibt.

Troisdorfer Bootsverleih

Mitten im Naturschutzgebiet direkt am Aggerwehr befindet sich der Kiosk am Bootsverleih. Tret- und Ruderboote können hier für acht Euro pro Stunde geliehen werden. Zum Entspannen nach der Bootstour bieten sich rund um den Verleih in gemütlicher Campingplatzatmosphäre mehrere Sitzgelegenheiten an. Für die ganz Kleinen gibt es außerdem einen Sandkasten und eine Schaukel.

Info: Geöffnet hat der Troisdorfer Bootsverleih unter der Woche von 12 bis 19 Uhr. Am Wochenende ab 10 Uhr. Montags und bei schlechtem Wetter bleibt der Kiosk am Bootsverleih geschlossen. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Anbieters.

Tret- und Ruderbootverleih Decksteiner Weiher in Köln

Am äußeren Grüngürtel der Stadt Köln liegt der Decksteiner Weiher mit dem angrenzenden Beethovenpark. Eine Leihe von Tret- und Ruderbooten ist am Rande des nördlichen Weiherufers an der Bachemer Landstraße möglich. Im „Haus am See“ bietet sich eine Möglichkeit zur Stärkung. Auf der angrenzenden Terrasse kann danach entspannt werden.

Info: Geöffnet hat der Verleih von Dienstag bis Sonntag, immer zwischen 11 und 19 Uhr.

Volksgarten Köln

Der See im Kölner Volksgarten eignet sich mit seinen 5,5 Hektar und umliegenden Bäumen ideal für eine kleine Bootstour. Die roten Tretboote liegen an einem Biergarten an, der sich zum gemütlichen Ausspannen nach der Tour eignet.

Info: Bei gutem Wetter ist der Bootsverleih im Volksgarten von Montag bis Freitag ab 15 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 11.30 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter haben Verleih und Biergarten geschlossen. Ob und wie lange geöffnet ist, ist tagesaktuell auf der Webseite einsehbar.

Tretbootverleih Staubecken Heimbach

Wer einen Tagesausflug in Richtung Eifel unternehmen möchte, hat auch hier die Möglichkeit, mit dem Tretboot zu fahren. Der Boot- und Kanuverleih der Freizeitanlage Heimbach liegt an der Rur mitten in der Natur. Am Verleih gibt es auch Spiel-, Sitz- und Essgelegenheiten. Es können Tret- und Ruderboote sowie Kanus ausgeliehen werden.

Info: Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison. Genaue Angaben und einen Lageplan finden sich hier.

Bootsverleih Herchen

Direkt neben dem Herchener Kurpark liegt ein kleiner Bootsverleih. Hier können Besucher Tretboote ausleihen, um den Herchener Siegabschnitt zu befahren. Die ausgebaute Einstiegsstelle eignet sich außerdem zum Baden und ist auch für Kinder geeignet. Nahe des Verleihs befindet sich eine Minigolfanlage.

Info: Die Ausleihe kostet bei einer halben Stunde sechs Euro, bis zu einer Stunde zehn Euro. Wochentags sind Öffnungen nur auf Anfrage und für Gruppen ab zehn Personen möglich. Samstags hat der Betrieb von 13 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 12 bis 17 Uhr. Je nach Wetterlage können die Öffnungszeiten aber variieren.

Kalscheurer Weiher - Köln

Der Kalscheurer Weiher liegt etwas versteckt im Kölner Stadtteil Zollstock und ist umgeben von den weitläufigen Naturanlagen des äußeren Grüngürtels. Der Bootsverleih wird vom eingetragenen Verein „Unser Kalscheurer Weiher“ geleitet.

Info: Die Kosten für eine halbe Stunde liegen bei fünf Euro, eine Stunde Bootsfahrt kostet neun Euro. Kiosk und Verleih haben Montag bis Samstag ab 13 Uhr geöffnet, sonntags und an Feiertagen ab 11 Uhr. Gefahren werden kann solange bis es dunkel wird. Weitere Informationen und einen Lageplan gibt es auf der Webseite des Vereins.

Bootsverleih in der Rheinaue

Seit der Bundesgartenschau 1979 gehört der Rheinauenpark zu einem der begehrtesten Naherholungsorten in Bonn. Im Norden des Parks lädt der Rheinausee normalerweise zum Paddeln und Rudern mit Leihbooten ein. Im Moment findet aufgrund von Sanierungsmaßnahmen am See allerdings kein Bootsverleih statt.

Es handelt sich hierbei um eine beliebige Auflistung von Bootsverleih-Anbietern in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Haben Sie Ergänzungen zu unserer Auflistung? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)