Deutsches Tanzarchiv in Köln Interaktive Ausstellung lädt zum Tanzen ein

Am Donnerstag, 2. November, können Besuchende ab 17 Uhr Tanzfilme per VR-Brille sehen, um 18 Uhr führen die Kuratoren durch die Ausstellung. Am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr bietet das Museum für Kinder ab acht Jahren einen Workshop an. Diese dürfen Choreo und Bühnenbild für eine Tanzaufführung selbst entwerfen.