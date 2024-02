GA gelistet Die schönsten Orte für ein Date in Bonn und der Region

Ein Klassiker, wenn auch nicht unbedingt für ein erstes Date - aber mit einem Kinobesuch kann man nichts falsch machen. In Bonn gibt es mehrere schöne Kinos: Das Woki am Bertha-von-Suttner-Platz, das Rex in Endenich, die Neue Filmbühne in Beuel und noch mehr. Im Woki gibt es sogar Pärchensitze.