Wandern in Bonn und der Region Diese Wege in der Region laden zu einer Wanderung ein

Bonn/Region · Bei kalten Temperaturen zieht es auch im Winter viele Menschen in die Natur. Wir haben einige Wanderwege zusammengestellt - in Bonn, an der Ahr, im Siebengebirge, an der Sieg und in der Eifel.

13.12.2023 , 12:03 Uhr

Der Wanderweg an der Hohen Acht ist mit Schnee bedeckt. Der Berg in der Eifel eignet sich für eine Wanderung in den Wintermonaten. Foto: Felizia Schug