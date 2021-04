Ausflüge im Frühling : Die schönsten Spazier- und Wanderwege in Bonn und der Region

Bonn Im Frühling und gerade in Zeiten des Lockdowns lassen sich Bonn und die Region perfekt zu Fuß entdecken. Wir haben die schönsten Spaziergänge und Wanderungen für den Frühling zusammengestellt.

Bonner Waldau

Beinahe auf der Türschwelle vieler Bonner befindet sich die Waldau in Bonn-Ippendorf. Mit Erholungsmöglichkeiten und dem städtischen Wildgehege gibt es dort viel zu erkunden. Auf einer Fläche von sieben Hektar sind hier in drei getrennten Gattern Wildschweine, Rotwild und Damwild zu beobachten. Im März kommen die Frischlinge zur Welt, im Mai und Juni kann der Nachwuchs bei den Hirschen bestaunt werden und im Herbst lockt die Brunft der Rothirsche und der Damhirsche.

Bonner Weg der Artenvielfalt

Der Fachwerkweg Ruppichteroth

Fachwerk-Idylle lädt zum Spazieren ein: Ausgangspunkt des Fachwerkweges ist der Burgplatz in Ruppichteroth. Der 11,5 Kilometer lange Weg führt durch kleine Dörfer, die den Blick auf die historischen Fachwerkbauten der Region freigeben. Acht Infotafeln am Wegesrand erklären anschaulich die Bauweise der Fachwerkhäuser und ihre Besonderheiten.

Weg der zehn Bergaussichten

Kappesweg

Kappes ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Weißkohl und Weißkohl ist Basis für Sauerkraut, die wohl bekannteste Gemüsebeilage Deutschlands. Auf dem Kappesweg zwischen Brühl und Hersel gibt es aber mehr als nur Kohl für Wanderer und Rafahrer. Wer in Brühl beginnt, kann beispielsweise dem kurfürstlichen Schlossgarten noch einen Besuch abstatten. Auf dem Kappesweg gibt es je nach Jahreszeit die rheinische Landwirtschaft in ihren verschiedenen Facetten zu erleben und zu genießen - sei es auf der gesamten Strecke oder einzelnen Etappen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Strecke: Der Weg zwischen Brühl und Hersel ist rund 25 Kilometer lang. Die Strecke ist durchgehend asphaltiert. Im Verlauf der Tour sind verschiedene Kreis- und Landesstraßen zu kreuzen, gelegentlich muss auch an großen Straßen auf Fußwegen entlang gelaufen werden. In einem Teilstück (Unterführung der Autobahn 555) gibt es keinen Fußweg.

Der Rotweinwanderweg

Die Topografie des Rotweinwanderwegs ist so vielfältig, dass sie die unterschiedlichen Ansprüche von Wanderern mühelos bedienen kann. Seit mehr als 30 Jahren zählt er zu den beliebtesten Ausflugszielen in Deutschland. Das Ahrgebiet hat eine sehr wechselhafte politische Entwicklung hinter sich. Hiervon zeugen noch heute jede Menge Burgruinen sowie auch alte Stadtmauern. Und wie der Name des Weges schon sagt, erblicken die Wanderer zahlreiche Weinberge und deren ganz eigene Natur-Romantik.

Eifelleiter

Wer gleich ein verlängertes Wochenende mit Wandern verbringen will, der ist mit der Eifelleiter bestens beraten. Mit mehr als 53 Kilometern ist diese Wanderstrecke eine der längsten und kann in drei Etappen unterteilt werden. Die Waldpassagen laden ein, schweigend und achtsam die Natur wahrzunehmen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Entspannung bieten auch die Aussichtspunkte und Naturerlebnisse wie der Vulkanismus, der feurige Ursprung der Eifel.

Strecke : Der Wanderweg beginnt im Rheintal, führt durch das Brohtal und endet in Adenau. Die erste Etappe beginnt in Bad Breisig und führt über beinahe 16 Kilometer bis nach Niederzissen. Auf dem Weg dorthin sammeln Wanderer imposante Ausblicke auf den Rhein und die Eifel. Von Niederzissen aus geht es weiter nach Spessart und von hier aus auf die Hohe Acht. Die letzte Station ist Adenau. Weitere Informationen gibt es unter www.eifelleiter.de .

Oberdollendorf und seine Weinberge

Vorbei an Weinbergen, Streuobstwiesen und durch Laubwälder hindurch ist der Wanderweg in Oberdollendorf ein Erlebnis. Vom Kloster Heisterbach geht es los, vorbei an den Rebflächen mit den Lagen Laurentiusberg, Rosenhügel und Sülzenberg. Der Aussichtspunkt Hülle bietet einen herrlichen Blick ins Rheintal. Auf einem Weinlehrpfad wandert man durch die Weinberge von Oberdollendorf. Der Weg führt zudem zum Rheinsteig und schließlich wieder an das Kloster Heisterbach.