Der Nationalpark vor den Toren Bonns Warum gerade jetzt ein Ausflug in die Eifel lohnt

Eltern aufgepasst! Ihre Kinder könnten mit Ruß in Kontakt geraten. Also vielleicht besser schon einmal das Persil oder den „Weißen Riesen“ bereitstellen, sofern es in nächster Zeit in Richtung Eifel gehen soll. Kehrt der Nachwuchs tatsächlich schwarz wie die Köhlerliesel heim, könnte das an der traditionellen Arbeit liegen, die dort jetzt zumindest für die nächsten Wochen wieder an Konjunktur gewinnt. Im Gebiet des „Wilden Kermeter“ nahe Heimbach nämlich lebt vorübergehend das Köhlerhandwerk auf. Anlass ist das 20-jährige Bestehen des Nationalparks Eifel, das mit mehreren Sonderaktionen gewürdigt wird.